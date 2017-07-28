Алматы. 28 июля. КазТАГ – В Восточном Казахстане третьи сутки ведут борьбу со степными пожарами, сообщила пресс-служба ДЧС ВКО.

Очаги возгорания зафиксированы сразу в нескольких районах. В частности, как сообщается, степь горит в Уланском, Аягозском, Жарминском и Курчумском районах.

«Угрозы населенным пунктам нет. Тушение производится с помощью ранцевых огнетушителей, водовозов, а также специальной пожарной техники. В ликвидации огня задействовано больше 10 пожарных машин, привлечено 60 человек личного состава», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Как отмечается, в настоящее время силы и средства государственной противопожарной службы сосредоточены на 8 участках и пожары на них не ликвидированы. Их площадь в общей сумме составляет почти 500 га.

«Местные исполнительные органы своими силами справиться не могут, поэтому и обратились за помощью к специалистам. Причинами возгораний послужило неосторожное обращение с огнем, а также аномальная жара, которая уже несколько дней держится на территории области», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что вместе с пожарными в степи работают представители местных исполнительных органов — более 60 человек, а также на 2 участках помогает местное население — около 25 человек.