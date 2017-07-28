Т11 млн составит призовой фонд международного шахматного фестиваля в Астане

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Астана. 28 июля. КазТАГ – Международный шахматный фестиваль «Astana Open-2017» проходит в столице, сообщает медиацентр акимата Астаны.
«Гарантированный призовой фонд данного фестиваля – более Т11 млн. За первое место победитель получает Т2 млн. Призовой фонд рассчитан до 20-го места», — сообщил один из организаторов турнира Ержан Шакенов.
В фестивале принимают участие около 600 спортсменов из Казахстана, России, США, Болгарии, Египта, Украины, Монголии, Таджикистана, Армении, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана.
Как сообщается, фестиваль является одним из важных этапов подготовки мужской, женской и детско-юношеской сборных перед мировыми первенствами.
Среди участников – международные гроссмейстеры, мастера, чемпионы и призеры мировых и азиатских первенств среди юниоров.
В программу фестиваля входит пять турниров различного формата среди детей и взрослых, а также семинар ФИДЕ для судей.
Завершится фестиваль 29 июля.
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