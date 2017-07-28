В Карагандинскую область с рабочей поездкой прибыл премьер РК

Новости 93 0

Караганда. 28 июля. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Карагандинскую область, сообщил корреспондент агентства.

В регионе премьер посетит ряд промышленных и производственных объектов, среди которых предприятия по производству металлургического кремния ТОО «Tau-Ken Temir», по переработке молока и производству молочных продуктов ТОО «Нәтиже» Сүт фабрикасы», а также хлебобулочных изделий ТОО «Сарыарка нан».

Ожидается, что Б.Сагинтаев проведет республиканское совещание по вопросам технологической модернизации промышленных предприятий Казахстана, реализуемой в рамках послания главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», встречу с членами регионального совета палаты предпринимателей «Атамекен» по вопросам развития малого и среднего бизнеса, а также совещание по развитию моногородов.

Кроме того, премьер-министр ознакомится с ходом реконструкции транспортного коридора «Центр-Юг» на участке автомобильной дороги Караганда – Темиртау, а также посетит ТЭЦ-2 и другие производственные объекты АО «АрселорМиттал Темиртау».

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Назарбаева ожидают в ВКО с рабочей поездкой
  2. Завершить интеграцию информационных систем к 1 ноября для бесперебойной работы фонда медстрахования поручил премьер РК
  3. Премьер РК рекомендовал чиновникам не расслабляться
  4. В Казахстане создадут сервисный центр по производству узлов истребителей «МиГ-35»

Новости партнеров

Загрузка...