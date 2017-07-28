В минздраве РК отмечают «слабую работу» по внедрению корпоративного менеджмента в медорганизациях

Новости 25 0
Астана. 28 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Управления здравоохранения ведут «слабую работу» по внедрению корпоративного менеджмента в медицинских организациях Казахстана, сообщила вице-министр здравоохранения РК Ляззат Актаева.
«Одной из основных проблем по вопросам внедрения корпоративного управления является работа местных исполнительных органов – управлений здравоохранения. Отмечается их слабая работа по реализации плана главы государства и государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 года в части внедрения корпоративного управления», — сказала Л.Актаева на республиканской конференции по вопросам развития менеджмента и корпоративного управления в организациях здравоохранения в пятницу.
Она напомнила, что развитие менеджмента в здравоохранении, внедрение элементов корпоративного управления предусмотрено госпрограммой «Денсаулық». Вместе с тем существует ряд проблем, требующих скорейшего решения и устранения. Наряду со «слабой работой» МИО другой проблемой является отсутствие в действующем законодательстве вопросов корпоративного управления в госпредприятиях.
«Для устранения проблемных вопросов предлагается совершенствование нормативной правовой базы в части введения понятий корпоративного управления, расширения компетенций уполномоченного органа и МИО – управлений здравоохранения – по вопросам внедрения корпоративного управления и расширения полномочий наблюдательного совета. Также усиление работы МИО по реализации послания главы государства и государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016-2019 годы», — отметила замглавы ведомства.
В то же время, по ее словам, МИО требуется активнее вести работу по переводу организаций в госпредприятия на праве хозяйственного ведения и созданию в них наблюдательных советов.
Л. Актаева напомнила, что по итогам достижения ключевых показателей внедрения корпоративного менеджмента ожидается повышение эффективности и прозрачности деятельности медорганизаций. Кроме того, в рамках этой работы планируется подготовка профессиональных менеджеров здравоохранения.
«Корпоративное управление и эффективный менеджмент являются одними из приоритетов модернизации системы здравоохранения, так как мы все должны понимать, что от менеджеров различного звена, и в первую очередь от топ-менеджеров, зависит успех всех реформ, проводимых в здравоохранении и, конечно, обязательного медицинского страхования», — подчеркнула она.
comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. 100% медорганизаций Казахстана будут обеспечены информационными системами до конца 2018 г.
  2. Астана и Сингапур договорились о совместной реализации проектов в сфере «зеленого» строительства
  3. В Атырау ищут инвесторов для строительства 11 объектов здравоохранения
  4. Назарбаев подписал поправки в законодательство по вопросам развития местного самоуправления
  5. В Казахстане хотят разработать ресурс для оперативной подачи заявок на получение компенсации за задержку авиарейсов

Новости партнеров

Загрузка...