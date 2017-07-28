Даже школы строить не умеем

Система госзакупок несовершенна и даже ущербна. Министрам приходится изощряться, чтобы составлять приятные отчеты о своей работе

Иногда очень полезно читать или слушать министров. Когда они, даже говоря языком цифр, наконец начинают изъясняться понятно. Бывает это чрезвычайно редко, но, оказывается, бывает.

На вторничном заседании правительства выступала, правда, не министр, а и.о. министра финансов Татьяна Савельева и многие белые пятна в общей картине мира, а, вернее, в казахстанской реальности стали как-то четче, прояснились.

Например, стало ясно, в какой сфере идет недоосвоение бюджетных средств и по какой причине.

Предметом обсуждения была государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы. Программа важная, с инфраструктурой в Казахстане явные проблемы. А решаются они, даже при наличии средств, скажем так, неблестяще.

Львиная часть финансирования на эту программу направляется из фонда будущих поколений – Нацфонда. Две трети средств идет именно из фонда, и только одна треть из республиканского бюджета. Выделяются деньги на полную катушку, а администраторами программ осваиваются не полностью. И хотя в этом году дела идут лучше, но все равно есть заминки.

Так, по данным и.о. министра финансов, неосвоено 458 млн.тенге. И основная доля неосвоения сложилась по строительству школ. Здесь даже можно составить рейтинг.

На первом месте находится Мангыстауская область. Там не освоены 189,3 млн. тенге, предназначенные для строительства средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в сельском округе Баскудык Мунайлинского района. Причина банальна: слишком затянулись конкурсные процедуры: сначала конкурс был признан несостоявшимся.

На втором месте Акмолинская область – «подвисли» 150 млн. тенге. Там затягивается строительство профильной школы на 800 учащихся с интернатом на 135 мест в городе Щучинске Бурабайского района. Из-за судебных разбирательств с подрядчиками.

На третьем месте – Жамбылская область. Там не освоено 116,2 млн. тенге по двум объектам. Не строится средняя школа в ауле Байзак Байзакского района на 300 учащихся – из-за приостановления расходов на основании уведомления органов внутреннего аудита. И затягивается строительство средней школы на 1000 мест в микрорайоне Салтанат в г. Тараз в связи с удержанием 5% по условиям договора.

Как видим, у государственных органов возникают проблемы не с деньгами, а именно с организацией госзакупок.

«Основной причиной непринятия обязательств является длительность проведения госзакупок. К примеру, в связи с судебными разбирательствами повторно объявлены конкурсы на 2,9 млрд. тенге по строительству школ на 900 мест в мкр. Рауан и мкр. Рахат г.Жанаозен Мангистауской области; 1,8 млрд. тенге в связи с поздним проведением конкурсных процедур в Карагандинской области по строительству общеобразовательной школы на 1200 мест г. Караганды, школы на 464 мест в селе Сарышаган Актогайского района, школы на 600 мест в г. Темиртау;

1,3 млрд. тенге в Жамбылской области в связи с длительным проведением конкурсных процедур по строительству средней школы на 900 мест в массиве Шолдала г.Тараз и строительство пристройки на 300 мест к гимназии №24 в г.Тараз», — отчиталась Татьяна Савельева.

Это мы взяли только один срез проблемы. В то же время постоянно приходится переносить планы финансирования, передвигая с одного квартала в следующий. Минфин даже готов это делать по заявкам администраторов на постоянной основе, что само по себе нонсенс. Но приходится с этим мириться.

«Планирование средств в планах финансирования на поздние месяцы связаны с работой администраторов и акиматов. Это – не проведение ратификаций Соглашений по займам, поздним распределением средств», — говорит Татьяна Савельева.

Все процедуры государственных закупок по госпрограмме подвергаются камеральному контролю. В первом полугодии текущего года в рамках госпрограммы было охвачено 176 процедур государственных закупок на общую сумму 83,2 млрд. тенге. И что вы думаете? Конечно, нарушения есть. Их обнаружили по 27 процедурам на сумму 23 млрд. тенге. По всем нарушениям объектов государственного аудита (организаторам госзакупок) были направлены уведомления. В результате на сумму 12,3 млрд. тенге пересмотрены итоги госзакупок и 9,6 млрд. тенге закупки отменены и местными исполнительными органами заново будут объявлены конкурсы.

Основные нарушения связаны с необоснованным допуском или отклонением конкурсной комиссией участников госзакупок, выраженных в несоответствии квалификационным требованиям.

«Анализ итогов полугодия показывает риски по полному освоению средств госпрограммы. В этой связи, нами уже прорабатываются предложения госорганов по уточнению бюджета. По их предварительным данным ряд расходов по госпрограмме подлежит сокращению», — полагает и.о. министра финансов.

Предлагается сократить программу на сумму 2,5 млрд. тенге, направленную на развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест по линии Всемирного банка, внимание! — в связи с отсутствием потребности. Также планируется сокращение расходов по бюджетной программе развитие автомобильных дорог на республиканском уровне

из-за не ратифицированных соглашений по ряду проектов.

И какой же выход видит минфин? Все его мысли направлены лишь на улучшение статистики и отчетности: ускорить распределение средств по администраторам на реализацию проектов МФО с учетом планируемого сокращения, максимально обеспечить перенос средств на 3 квартал в планах финансирования, обеспечить завершение конкурсных процедур и регистрацию договоров до 15 августа т.г.

А, в принципе, нужно понять, что система распределения средств и госзакупок работают очень плохо. И улучшать их. Например, по строительству школ следовало бы выбрать надежных застройщиков, хорошо зарекомендовавших себя на рынке, и среди них распределять заказы. И, возможно, даже не через систему госзакупок. Почему не подумать в этом направлении? Иначе из года в год мы будем иметь одни и те же проблемы: недоосвоение, плохое качество строительства, завышенные сметы, нарушение всех сроков по сдаче объектов в эксплуатацию и пр.

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