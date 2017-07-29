Будущее развития транспортных сетей ЕАЭС обсудят на «Евразийской неделе» в Астане

Астана. 29 июля. КазТАГ – 24-25 августа на форуме «Евразийская неделя» в Астане эксперты обсудят развитие транспорта в контексте цифровой трансформации и сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с экономическим поясом Шелкового пути (ЭПШП), а также будущее автомобильных дорог союза, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

«Одной из центральных тем международного форума «Евразийская неделя» станет развитие транспортной системы Евразийского экономического союза и ее цифровая трансформация. Ей будут посвящены два мероприятия – конференция высокого уровня «Драйверы развития транспорта: Цифровая трансформация и сопряжение ЕАЭС с ЭПШП» и конференция «Автомобильный транспорт: новые возможности для укрепления евразийской интеграции», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на конференции высокого уровня будут обсуждены следующие ключевые вопросы: цифровая железная дорога, электронная паспортизация транспортных коридоров, внедрение безбумажных технологий, источники финансирования инфраструктурных проектов, новый Шелковый путь и реализация транзитного потенциала, перспективы развития мультимодальных перевозок, развитие евразийских транспортных коридоров и маршрутов – от Европы до Китая за 5 дней, интеллектуальные транспортные системы.

На второй конференции будет представлен аналитический доклад о состоянии рынка автомобильных перевозок в ЕАЭС. Участники обсудят пути и проблемы формирования общего рынка автотранспортных услуг союза, пути устранения барьеров, создание эффективной транспортной системы и повышение мобильности граждан, иностранный опыт интеграции в систему евроазиатских транспортных связей.

На двух этих конференциях ожидается более 200 участников, среди которых руководители уполномоченных органов государств-членов союза в области транспорта и третьих стран (ФРГ, КНР, Ирана, Монголии), международных организаций (СНГ, ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, МСЖД, ОСЖД) и финансовых институтов (ЕАБР, Всемирного банка, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Исламского банка развития), венчурных компаний (Сколково, Российской венчурной компании, Национального агентства по технологическому развитию Казахстана, Белорусского инновационного фонда).

Итоговые материалы мероприятий будут использованы при проработке вопросов сопряжения союза с ЭПШП и подготовке «Основных направлений реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года».