Главе «АрселорМиттал СНГ» посоветовали решить проблемы с поставками карагандинским бизнесменам

Караганда. 29 июля. КазТАГ — Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев посоветовал руководителю «АрселорМиттал СНГ» Парамжиту Калону решить проблему с поставками металлургической продукции карагандинским бизнесменам, сообщил корреспондент КазТАГ.

«Мы с вами уже говорили на металлургическом комбинате — карагандинский бизнес сегодня поставил вопрос о том, что трудно поставлять и получить продукцию в компании «АрселорМиттал», которая выпускается у вас. Я просто хочу, чтобы вы это услышали, и прошу вместе с акимом области обсудить, в чем проблема», — сказал Б.Сагинтаев П.Калону во время рабочей поездки в Темиртау.

«Может, переговоры идут на низком уровне, может, менеджеры создают преграды. Я не думаю, что они специально это делают, но закупщики же внизу сидят. Поэтому я хочу, чтобы вы решили этот вопрос и разобрались, сняли все разногласия, которые сегодня имеются», — подчеркнул премьер.

На это генеральный директор «АрселорМиттал СНГ» ответил, что «готов на конструктивный диалог». «Мы стараемся решить возникшую проблему», — заверил П. Калон.

«Мы поставляем нашу продукцию в Россию и Украину, поставляем уголь. Если говорить о «маленьких» и «больших» поставщиках продукции, будет еще более интенсивная работа. Мы собираемся только увеличивать наше производство. В настоящий момент мы не продаем нашу продукцию в Южную и Восточную Азию. Реализация производимых товаров идет по Казахстану», — уточнил он.

В «АрселорМиттал СНГ» входят ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» и АО «АрселорМиттал Темиртау».