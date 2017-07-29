Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» перешел на борт МКС

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Стартовавший с Байконура в минувшую пятницу экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» перешел на борт международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба корпорации «Роскосмос».

«Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» – Сергей Рязанский, Рэндолф Брезник и Паоло Несполи — 29 июля 2017 года в 02.58 мск (05.58 аст – КазТАГ) перешли на борт МКС. С этого момента космонавты Роскосмоса Федор Юрчихин, С.Рязанский, астронавты NASA Пегги Уитсон, Джек Фишер, Р.Брезник и астронавт ESA П. Несполи приступили к работе на борту МКС в полном составе экспедиции МКС-52», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в программе полета научно-прикладные исследования и эксперименты, работа российских космонавтов в открытом космосе, проведение регламентных работ по поддержанию работоспособности станции, пополнение фото- и видеохроники событий на МКС, участие в сеансах связи образовательного и информационного характера.

Как сообщалось, ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-05», доставившим новый экипаж на МКС, стартовала 28 июля 2017 года в 21.41 аст с космодрома Байконур. Стыковка транспортного корабля со станцией состоялась после сближения корабля с МКС по короткой 4-витковой схеме в автоматическом режиме 29 июля в 04.01 аст.