Газбаллон взорвался в автомобиле близ Медеу в горах Алматы, водитель госпитализирован

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Алматы. 29 июля. КазТАГ — Динара Жаркеева. Газовый баллон взорвался в автомобиле возле Медеу в Алматы; водитель госпитализирован, сообщила официальный представитель городского ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

«29 июля в 10.27 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о горении автомобиля по адресу: Медеуский район, ул. Горная, выше Медеу, не доезжая Шымбулака», — сказала С. Баймухамбетова в субботу.

По ее данным, пожарные расчеты к месту вызова прибыли в 10.46. Как выяснилось, произошел взрыв газового баллона с последующим горением автомашины-пикапа марки Toyota Hilux.

Пожар локализован в 10.51 и ликвидирован в 11.00. Площадь пожара составила 6 кв.м.

В результате происшествия с ожогами в городскую клиническую больницу доставлен водитель автомашины.

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