В 205 км от Алматы зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла

Алматы. 29 июля. КазТАГ — Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировано в Кыргызстане, в 205 км от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 29 июля 2017 г. в 11 час. 33 мин. 10 сек. алматинского времени (29 июля 2017 г. в 05 час. 33 мин. 10 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 205 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Как уточняется, магнитуда MPV 4.4, координаты эпицентра — 42.08° с.ш. 74.93° в.д., глубина очага — 15 км.

Сведений об ощутимости, пострадавших и разрушениях нет.