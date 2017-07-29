Насколько подорожает золото из-за политики ФРС США спорят аналитики

Алматы. 29 июля. КазТАГ — Аналитики расходятся во мнениях, прогнозируя цены на золото и его инвестиционную привлекательность, пишет РБК.

Как отмечается, мировые цены на золото обновили максимум за 1,5 мес. 28 июля стоимость августовских фьючерсов на драгоценный металл на бирже Comeх к 17.30 мск выросла на 0,59%, достигнув отметки $1265,63 за тройскую унцию, — это максимальное значение с 14 июня этого года.

Опрошенные эксперты считают, что подобная динамика золота связана с итогами заседания ФРС США 25–26 июля, на котором регулятор решил сохранить процентную ставку без изменений, на уровне 1–1,25% годовых, «последующим снижением доходности десятилетних облигаций казначейства (Treasuries) на 5 б.п. и ослаблением индекса доллара (отношение его курса к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США)», говорится в сообщении.

«Со среды этот индикатор снизился на 0,66%, до 93,58 пункта. На этом фоне золото с момента оглашения итогов заседания ФРС 26 июля подорожало на 0,84%», — уточняется в информации.

По мнению начальника отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константина Бушуева, несмотря на июльское укрепление, текущая динамика золота скорее является консолидацией – «состоянием рынка, при котором цены двигаются в узком диапазоне без определенной тенденции». «Краткосрочные периоды роста золота наблюдались и в марте, и в мае этого года… Однако сейчас есть все предпосылки для того, что в среднесрочной перспективе золото все же будет дорожать», — убежден эксперт.

В свою очередь главный специалист по техническому анализу в американском инвестбанке Pipper Jaffray Крейг Джонсон отмечает, что за последний год индекс доллара потерял 9%, а накануне публикации коммюнике заседания ФРС в среду он находился вблизи 13-месячного минимума. Он прогнозирует, что доллар ослабнет к корзине основных валют еще больше — до 92 пунктов, это примерно на 1,7% ниже текущих уровней. При такой динамике индекса доллара цены на золото смогут вырасти до отметки $1,3 тыс. за унцию и выше, убежден трейдер.

Управляющий ФГ «Финам» Алексей Белкин, который специализируется на сделках с фьючерсными контрактами на золото, согласен, что в среднесрочной перспективе цены на драгметалл могут дорасти до такого уровня. Однако у финансиста нет уверенности, что они двинутся выше указанной отметки $1,3 тыс. за унцию. «Обычно на этом уровне инвесторы-«быки» (те, кто ставят на рост актива) закрывают свои позиции», — пояснил он.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин настроен по отношению к перспективам золота с еще большим скепсисом. Он отмечает, что последний год цены на золото начали показывать необычайно сильную корреляцию с другим защитным активом — японской иеной.

«Из-за крайне низких реальных ставок в Японии иена является низкодоходным активом. Судя по тому, что взаимосвязь между золотом и иеной сейчас довольно сильна, инвесторы оценивают драгметалл как такой же низкодоходный инструмент без большого потенциала роста», — говорит В.Брагин. По мнению аналитика, золото вряд ли выйдет из ценового диапазона $1,2–1,3 тыс. за унцию.

У К.Бушуева более оптимистичный взгляд на будущую динамику золота. Он убежден, что цены на драгметалл будут расти даже на фоне улучшения инфляционных ожиданий и роста процентных ставок в США.

«Если ставки вырастут, повысится привлекательность американских гособлигаций Treasuries для инвесторов. Они начнут активнее покупать эти бумаги и хеджировать риски золотом», — объясняет финансист. Таким образом, на фоне роста вложений в рискованные активы (акции и облигации) будет увеличиваться и совокупная доля золота в портфелях инвесторов, что поддержит цены на металл.

По оценкам аналитика, до конца года стоимость золота может увеличиться до уровней $1350–1380 за унцию, а на горизонте года пойти еще выше.

Кроме того, в статье приводятся мнения аналитиков инвестиционных банков Credit Suisse и Societe Generale.

«Credit Suisse, который ранее придерживался «бычьих» взглядов на перспективы золота, на прошлой неделе пересмотрел свой прогноз по драгметаллу на вторую половину 2017 года в сторону уменьшения. Если раньше аналитики банка ожидали роста стоимости золота до $1388 за унцию, то сейчас — только до $1313 за унцию. Изменение прогноза Credit Suisse объясняет тем, что с июня на бирже Comex инвесторы избавились в ходе распродаж от 16 млн унций на фоне заявления ФРС о планах по сокращению активов на балансе», — говорится в сообщении.

Однако французский инвестиционный банк Societe Generale, один из крупных маркетмейкеров на рынке фьючерсов на золото, продолжает в своих аналитических обзорах настаивать на том, что драгоценный металл сохраняет инвестиционную привлекательность. «Долгосрочных инвесторов золото может привлечь как средство диверсификации и хеджирования от растущей неопределенности в других классах активов», — говорится в последнем обзоре инвестбанка.

Как сообщалось, цена за тройскую унцию золота по итогам утреннего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1259,6. Относительно вечернего фиксинга в четверг стоимость тройской унции в долларовом выражении понизилась на 1,5. Стоимость унции золота в евро составила 1075,45 (-2,03), а в британских фунтах – 961,96 (+1,25).