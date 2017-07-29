США, Британия, Германия и Франция осудили запуск Ираном ракеты со спутником

Алматы. 29 июля. КазТАГ – Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания осуждают недавний запуск Ираном ракеты-носителя «Симург», считая этот шаг противоречащим резолюции Совета безопасности ООН, сообщает ТАСС.

«Своим последним запуском космической ракеты «Симург» 27 июля Иран в очередной раз продемонстрировал шаги, не соответствующие резолюции Совбеза ООН 2231. Мы осуждаем эти действия», — говорится в тексте распространенного заявления американского госдепартамента.

Его составители напоминают, что данная резолюция призывает Тегеран не заниматься разработкой баллистических ракет, способных нести ядерный боезаряд.

«При космических запусках применяются технологии, весьма схожие с теми, что используются при создании баллистических ракет, в частности межконтинентальных», — говорится в заявлении.

В нем указывается, что баллистическая программа Ирана дестабилизирует регион, власти всех четырех стран призывают ИРИ отказаться от запусков. В тексте отмечается, что Франция, Германия и Великобритания обсуждают с Ираном эти вопросы в двустороннем формате.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что запуск иранской ракеты-носителя говорит о невозможности доверять Ирану и необходимости вводить новые санкции, пока Тегеран «не прекратит провокационные действия».

«Ситуация с Ираном всегда возвращает нас к вопросу доверия. То, что Иран нарушил свои обязательства касательно ракетных тестов, показывает, что мы не можем ему доверять. Вчерашний запуск доказывает это еще раз. При нынешней администрации США не позволят Ирану уйти от ответственности за поведение, которое угрожает нашим интересам и нашим союзникам. Мы будем продолжать принимать меры, пока Иран не начнет полностью следовать резолюциям СБ ООН», — подчеркнула Н.Хейли.

Напомним, 27 июля Иран провел успешные испытания ракеты-носителя «Симург», способной выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км. При этом Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.