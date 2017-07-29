В Алматы появятся новые станции велопроката

Алматы. 29 июля. КазТАГ — В Алматы планируется открытие новых станций велопроката, сообщила пресс-служба городского акимата.

«С 31 августа 2017 года для жителей города станут доступны 31 новая станция велопроката», — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Как поясняется, новые велостанции запускаются в рамках 2-го этапа проекта Almaty Bike, а в целом проект предполагает 3 этапа.

«При первом этапе запуска проекта в центральной части города размещено 50 велостанций с велопарком на 270 велосипедов. Площадь покрытия составляет порядка 23 кв.км», — напомнили в пресс-службе.

На втором этапе реализации проекта, по данным акимата, предусматривается установка дополнительных 150 велостанций и приобретение 1460 велосипедов, что позволит охватить основную деловую часть города. Поэтапный запуск велостанций осуществляется с июля до октября 2017 года.

На третьем этапе будут установлены еще 100 велостанций и закуплены 680 велосипедов. Всего в 2018 году в Алматы будут функционировать 300 велостанций с велопарком на 2410 велосипедов, уточнили в городской администрации.

«Каждый зарегистрированный пользователь может арендовать велосипед на любой станции велопроката, совершить поездку и вернуть велосипед на любую другую станцию. Работа системы не требует подключения к городским коммуникациям, так как работает от солнечной энергии», — поясняется в сообщении.

Первые 30 минут аренды велосипеда бесплатны, отметили в акимате.