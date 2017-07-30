Скрывшийся после смертельного наезда на пешехода в Алматы водитель задержан

Алматы. 30 июля. КазТАГ — В Алматы водитель после смертельного наезда на пешехода скрылся с места ДТП и затем бросил машину, сняв с нее номера, однако его удалось установить и задержать, сообщили в пресс-службе городского ДВД.

«30 июля в 02.20 гражданин С. 1998 года рождения, управляя автомашиной марки Mercedes и следуя по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, западнее проспекта Сейфуллина допустил наезд на пешехода, гражданина К. 1969 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в ДВД в воскресенье.

«После ДТП водитель авто скрылся с места происшествия. Однако спустя некоторое время он был установлен и задержан», — добавили в пресс-службе.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования сразу по двум статьям УК РК — ст.345 ч. 3 (ДТП, повлекшее смерть человека) и ст. 347 (оставление места ДТП).

По словам работавших на месте криминалистов, по предварительным данным, погибший мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. От удара Mercedes пешехода разорвало на части. Водитель скрылся с места аварии, а затем оставил машину, сняв с нее номера. В салоне автомобиля были обнаружены части тела погибшего пешехода.

Также чуть позже выяснилось, кто является хозяином автомашины. Однако на данный момент неизвестно, кто находился за рулем.