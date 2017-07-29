Казахстанские военнослужащие вошли в тройку лучших на первом этапе конкурса «Десантный взвод» в КНР

Астана. 29 июля. КазТАГ — Сборная команда военнослужащих Казахстана вошла в тройку лучших на первом этапе международного конкурса «Десантный взвод», сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«Команда Вооруженных сил РК вошла в тройку лучших на первом этапе конкурса «Десантный взвод» под названием «Десантирование и марш-бросок», который прошел на полигоне Хаодянь в Китае», — говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Согласно замыслу первого этапа, казахстанским десантникам предстояло совершить прыжки в составе взвода из трех вертолетов с высоты 800 м. По правилам соревнования участникам предоставлялось 5 минут отдыха в специальной зоне ожидания, а затем им предстояло совершить марш-бросок на 10 км, отмечается в сообщении.

«По результатам десантирования и сбора, сборная команда Казахстана заняла третье место, уступив командам Китая и Российской Федерации с минимальным отрывом. Далее расположились команды из Египта, Ирана, Беларуси и Венесуэлы», — уточняется в информации.

«Впереди командам предстоит еще несколько непростых этапов состязания, в частности, совершить спринт взвода без экипажей, стрельбу из стрелкового оружия с преодолением водного участка вплавь. И уже завтра десантники проведут практическую тренировку вождения на боевых машинах, тренировку на лодках и ориентирование на местности на полигоне Хаодянь», — заключили в пресс-службе минобороны.