Полиция Алматы установила, кто управлял «Мерседесом» во время смертельного наезда

Новости 27 0
30.07.2017 года в 02 часа 20 минут гр.  С.,  1998 года рождения, управляя автомашиной марки "Мерседес" и следуя  по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, западнее проспекта Сейфуллина, допустил наезд на пешехода — гр.  К.,  1969 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
После ДТП водитель авто скрылся с места происшествия. Однако спустя некоторое время он был установлен и задержан.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования сразу по двум статьям УК РК — ст.345 ч. 3 —  ДТП,  повлекшее смерть человека,  и ст. 347 — оставление места ДТП. 
"Как бы некоторые граждане не пытались уйти от ответственности за совершенное преступление, тщетно. Речь идёт о принципе неотвратимости наказания. В данном случае в рамках досудебного расследования будет проведён ряд экспертиз и других исследований, в результате которых нам удастся восстановить полную картину произошедшей трагедии и детальные обстоятельства преступления", — сообщил начальник Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.
 
 
Пресс-служба ДВД города Алматы 
comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Полиция Алматы в борьбе с преступностью и охране правопорядка использует возможности почти 100 тысяч камер видеонаблюдения
  2. Местная полиция Алматы рапортует о снижении уличной преступности
  3. Водитель, перевозивший ребенка в багажнике, оштрафован – ДВД Алматы
  4. С начала года подразделение розыска местной полиции Алматы задержало 6 водителей, скрывшихся с ДТП со смертельным исходом
  5. В Караганде полиция расследует уголовное дело по резонансному ЧП с натравленным на мужчину ротвейлером

Новости партнеров

Загрузка...