Полиция Алматы установила, кто управлял «Мерседесом» во время смертельного наезда

30.07.2017 года в 02 часа 20 минут гр. С., 1998 года рождения, управляя автомашиной марки "Мерседес" и следуя по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, западнее проспекта Сейфуллина, допустил наезд на пешехода — гр. К., 1969 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

После ДТП водитель авто скрылся с места происшествия. Однако спустя некоторое время он был установлен и задержан.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования сразу по двум статьям УК РК — ст.345 ч. 3 — ДТП, повлекшее смерть человека, и ст. 347 — оставление места ДТП.

"Как бы некоторые граждане не пытались уйти от ответственности за совершенное преступление, тщетно. Речь идёт о принципе неотвратимости наказания. В данном случае в рамках досудебного расследования будет проведён ряд экспертиз и других исследований, в результате которых нам удастся восстановить полную картину произошедшей трагедии и детальные обстоятельства преступления", — сообщил начальник Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.