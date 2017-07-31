25 человек пострадали в Иране при землетрясении

Новости 99 0

Алматы. 31 июля. КазТАГ –  На юго-западе Ирана при землетрясении пострадали 25 человек, сообщают российские СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы в юго-западной провинции Ирана Чехармехаль и Бахтиария. Эпицентр располагался в 2 км от города Накан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщил глава отдела по связям с общественностью управления по оказанию неотложной помощи Мохсен Ибрагим, 16-ти пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, еще 9 человек были госпитализированы.

Генеральный директор Центра управления в кризисных ситуациях провинции Саттар Фархади сообщил, что в результате землетрясения были повреждены электросети, в горах произошел камнепад, на стенах нескольких домов появились трещины.

Ранее, в пятницу, на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,7, в результате которого пострадали 8 человек.

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. На нефтехимическом заводе в Египте произошел взрыв; более 40 человек пострадали
  2. 5 человек пострадали во время урагана в ВКО
  3. 6 человек пострадали в перестрелке в пос.Курык в Мангистауской области
  4. 18 человек пострадали в результате пожара в торговом центре в Москве
  5. Полмиллиона человек пострадали от наводнения на северо-востоке Китая

Новости партнеров

Загрузка...