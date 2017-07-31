Акционеры Казкоммерцбанка избрали новый состав совета директоров

Алматы. 31 июля. КазТАГ — На внеочередном собрании акционеров АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) принято решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и избрании нового состава управляющего органа банка, сообщила пресс-служба ККБ.

Как уточняется, с учетом рекомендаций крупного акционера – АО «Народный банк Казахстана» — в новый состав совета директоров ККБ вошли 6 человек со сроком полномочий на 3 года.

«Собрание акционеров избрало членами совета директоров АО «Казкоммерцбанк» следующих лиц: Ульф Вокурка; Аскар Елемесов; Азамат Джолдасбеков; Арман Дунаев; Алия Карпыкова; Сауле Кишкимбаева», — говорится в распространенном сообщении.

При этом А.Карпыкова вошла в совет директоров как представитель акционера АО «Народный банк Казахстана», поясняется в сообщении.

Ранее в ходе собрания акционеры приняли решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ККБ Кенеса Ракишева, Серика Аханова, Марка Хольцмана, Рашита Махата и Нурлана Абдуова.

«Заключительным вопросом повестки дня собрание акционеров приняло к сведению уведомление о заключении банком сделок с АО «БТА банк», условиями которых предусматривается отказ АО «Казкоммерцбанк» от прав требований в отношении активов, предоставленных (размещенных) лицу (у лица), связанного с АО «Казкоммерцбанк» особыми отношениями — АО «БТА банк», — заключается в сообщении.

Как сообщалось, 5 июля АО «Народный банк Казахстана» завершил сделку по приобретению 96,81% простых акций АО «Казкоммерцбанк».

Как уточнила пресс-служба Народного банка, завершение сделок произведено после исполнения сторонами ряда необходимых предварительных условий, в том числе: завершение комплексных проверок со стороны Народного банка и Национального банка РК; приобретение К.Ракишевым пакетов акций ККБ, принадлежащих Нуржану Субханбердину и АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; полное погашение ссудной задолженности БТА перед ККБ; получение необходимых одобрений от регуляторных органов в Казахстане и иных применимых юрисдикциях; погашение Казкоммерцбанком своей задолженности перед ФНБ «Самрук-Қазына» на сумму Т41 млрд за акции БТА по сделке 2014 года.

Позже Народный банк докапитализировал Казкоммерцбанк на Т185 млрд.