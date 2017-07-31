Почти сутки тушат пожар в Сайрам-Угамском природном парке в ЮКО

Алматы. 31 июля. КазТАГ – Почти сутки тушат пожар в Сайрам-Угамском природном парке ЮКО, сообщили в пресс-службе ДЧС Южно-Казахстанской области.

«30 июля в пожарную часть №5 Толебийского района в 15.07 поступило сообщение о том, что произошел пожар вдоль реки Сазан в ущелье Қызылзау Сайрам-Угамского природного парка, расположенный в ауле Верхний Аксу сельского округа Каскасу Толебийского района», — говорится в сообщении в понедельник.

Как выяснилось, произошло загорание сухой травы в Сайрам-Угамском природном парке в трех направлениях – в ущельях Сайрам-су, Жогары Аксу и Сазан-ата.

Как отмечается, локализовать и ликвидировать возгорание в этот же день не удалось. Работы были продолжены 31 июля в 03.00 в 4-х направлениях ущелья Сайрам-су.

«В ущелье Кызылзау произошло загорание сухой травы на площади 16 га. На месте пожара работают 21 человек личного состава, 1 техника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 12 человек местного исполнительного органа. Локализация пожара дана в 09.44, ликвидации нет», — отмечается в информации.

В ущелье Сазан-ата работают 8 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 1 техника, 9 сотрудников местного исполнительного органа. Пожар локализован в 09.05, ведутся работы по его ликвидации. Площадь загорания сухостоя – 22 га.