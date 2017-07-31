Петропавловск. 31 июля. КазТАГ — Групповой конфликт в Петропавловске закончился стрельбой, сообщили в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

«Один из участников получил дробовое ранение в ногу», — сказали в пресс-службе в понедельник.

Как сообщили в ДВД, полицейскими Петропавловска установлены и задержаны по подозрению в совершению хулиганских действий 3 жителя областного центра.

«В ходе расследования установлено, что между двумя молодыми людьми произошел конфликт, к решению которого каждая из сторон привлекла своих знакомых. В результате словесная ссора переросла в инцидент, в ходе которого один из участников получил дробовое ранение в ногу», — проинформировали в полиции.

Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 293 УК РК (хулиганство), ч. 2 ст. 99 УК РК (покушение на убийство), в ходе которого будут установлены все обстоятельства случившегося.

«По горячим следам все участники инцидента задержаны, три жителя областного центра водворены в ИВС УВД Петропавловска. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в установленном законном порядке. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства ДВД СКО и областной прокуратуры», — заключили в пресс-службе.