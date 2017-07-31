12 медицинских организаций Казахстана не прошли аккредитацию по итогам I полугодия

Алматы. 31 июля. КазТАГ – 12 медицинских организаций (МО) из 65 не прошли комплексную оценку на соответствие национальным стандартам аккредитации, сообщает Республиканский центр развития здравоохранения (РЦРЗ).

«Высшую категорию сроком на 3 года получила ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» управления здравоохранения города Алматы. Соответствовали первой категории 13 МО, 39 МО получили вторую категорию. Не признаны аккредитованными 12 МО: по 1 МО в Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях и по городу Астана, 2 МО в Алматы и 4 МО в Жамбылской области», — говорится в сообщении в понедельник.

Также в РЦРЗ сообщают, что медорганизации Кызылординской и Восточно-Казахстанкой областей заявки на аккредитацию не подавали вообще.

В аккредитации участвовали МО, оказывающие первичную медико-санитарную и стационарную помощь, а также медицинские организации районного и сельского уровня. От общего количества организаций, подавших заявки, 49 являются государственными, 16 – частными.

Экспертная оценка соответствия МО стандартам аккредитации проводилась в соответствии с приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 10 марта 2015 года №127 в период с 29 мая по 24 июня 2017 года.

«Аккредитация подтверждает соответствие медицинской организации установленным стандартам качества, а также реализует право пациента на получение надлежащего качества медицинских услуг и безопасности пациента», — отмечают в РЦРЗ.

Во II полугодии планируется проведение аккредитации 115 МО.