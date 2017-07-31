Итальянские инвесторы вкладывают 45 млн евро в производство биоэнергии из пластика в Казахстане

Астана. 31 июля. КазТАГ — Арсен Аскаров . Итальянские инвесторы вкладывают €45 млн в производство биоэнергии из пластика в Казахстане, сообщил вице-президент национальной компании Kazakh Invest Нурсултан Джиенбаев.

«Буквально сегодня был подписан меморандум о взаимоотношении между АО «Национальная компания Kazakh Invest и итальянской компанией Bionet srl. Данный документ предполагает вложения итальянской стороной порядка €45 млн в производство биоэнергии в Казахстане за счет местных пластиковых отходов», — сказал Н.Джиенбаев на пресс-конференции на территории выставки EXPO в понедельник.

«Таким образом, итальянцы будут получать прибыль от продажи уже готовой продукции, на основе казахстанских пластиковых отходов, получив доступ к местным мусорным полигонам. Казахстан же получит новые технологии и решит задачи в области энергосбережения и охраны окружающей среды», — пояснил Н.Джиенбаев.

По его словам, в ближайшее время намечается строительство двух заводов по переработке пластика в Астане и Алматы. За счет этого будут созданы новые рабочие места.