Катар назвал список требований арабских стран утратившими силу

Алматы. 31 июля. КазТАГ – Катар по итогам переговоров в Мьянме отверг условия для диалога по выходу из кризиса, изложенные в заявлении глав МИД бойкотирующих эмират стран, и назвал их требования утратившими силу, сообщает ТАСС.

«Эти страны утверждают, что меры, принятые против Катара, связаны с их суверенитетом и национальной безопасностью, наоборот, эти шаги (бойкот – КазТАГ) нарушают международное право и права человека на свободу передвижения», — заявил министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в опубликованном в понедельник интервью телеканалу Al Jazeera.

По его мнению, встреча в Манаме показала, что арабские страны «продолжают непримиримую политику» в отношении Катара, отказываясь признавать незаконность наложенных на эмират санкций. Он также обвинил арабских министров в противоречиях, указав, что список требований из 13 пунктов утратил силу с истечением срока ультиматума и что Катар передал официальный ответ на него при посредничестве Кувейта.

Как напоминает агентство, министры иностранных дел Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта объявили в воскресенье о готовности к переговорам с Катаром, если эмират «выразит искреннее желание выполнить требования», выдвинутые ему ранее. Речь идет о списке из 13 условий, переданных Дохе арабской «четверкой» в начале кризиса. Среди пунктов ультиматума, которые эмират рассматривает как покушение на суверенитет, — закрытие телеканала Al Jazeera, отказ от военного сотрудничества с Турцией и понижение дипломатических отношений с Ираном.

5 июня четыре арабские страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, к ним присоединился еще рад государств. Позднее «четверка» сформировала список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть.