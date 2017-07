Ситуация с этим проектом свидетельствует о том, что определяющие курс Запада в целом силы очень заинтересованы в том, чтобы основная часть сношений России, а также ее восточных соседей с развитым миром продолжала осуществляться через Балтийско-Черноморский регион

Издание Focus News опубликовало статью под названием «Nord Stream 2 will divide the EU, but new US sanctions will do more harm» — «Северный поток – 2» приведет к разделению Европейского Союза, но новые санкции США нанесут больше вреда».

В ней говорится так: «Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством во вторник, 25 июля, проголосовала за санкционный законопроект, который призван ужесточить существующие санкции против российских компаний и отдельных лиц, затруднить их снятие Белым домом и наделить президента США Дональда Трампа правом ввести новые санкций, в том числе по отношению к российским энергетическим проектам.

В этом документе отмечается то, что Россия использует экспорт энергоносителей как средство принудительного воздействия на своих соседей. Речь идет о проекте «Северный поток – 2», планируемом трубопроводе, который пересечет Балтийское море и будет доставлять природный газ из России непосредственно в Германию. По утверждению авторов законопроекта, продвигаемый «Газпромом» проект оказывает «негативное воздействие на энергетическую безопасность ЕС».

«Северный поток – 2» — это такой проект, который вызывает множество вопросов. Российский газ поступает в Европу по ряду транзитных маршрутов, которые проходят главным образом через Украину, Белоруссию и Германию. «Газпром» утверждает, что Европе требуется все больше и больше трубопроводного импорта, поскольку объемы собственного европейского производства газа сокращаются.

Но «Северный поток – 2» вряд ли задействует новые российские газовые ресурсы; вместо этого он предлагает альтернативный экспортный маршрут для имеющегося газа. «Газпром», похоже, в этом видит свою основную выгоду. Компания заявила, что хочет прекратить поставки газа через Украину до 2019 году, поскольку она ставит под сомнение надежность Украины в качестве транзитной страны.

Но сопутствующая такому решению потеря транзитных доходов ослабит экономику Украины, снизит энергетическую безопасность втянутой в войну страны и, таким образом, подорвет политику Европейского Союза в отношении Киева.

Этот проект также порождает вопросы касательно энергетической безопасности ЕС, так как в случае его реализации почти 80 процентов российского газового экспорта в Европу будет поступать непосредственно в Германию через единый комплекс трубопроводов.

«Северный поток – 2» также укрепит влияние России в системе газоснабжения Центральной Европы. Даже президент Европейского совета Дональд Туск написал письмо, в котором этот проект критикуется.

Германия, Австрия и ряд других стран продолжают сохранять уверенность в том, что указанный трубопровод является коммерческим, а не геополитическим проектом. Усложнение позиции Европы в отношении «Северного потока – 2» объясняется тем, что ряд крупных западноевропейских энергетических компаний окажутся в выигрыше от прокладки этого трубопровода, в то время как несколько стран Центральной Европы, которые получают доходы от существующих маршрутов в виде транзитных пошлин, проиграют».

Вот что вызывает вопросы в системе умозаключений вышеописанного порядка. Почему бы России не ставить под сомнение надежность Украины в качестве транзитной страны ввиду нынешнего состояния российско-украинских отношений? И почему бы ей также не добиваться прямого выхода со своим экспортным товаром на рынки высокоразвитой Западной Европы? Ведь такие стремления представляются более чем естественными. Но ведущие политические силы на Западе все так же, как и в колониальные времена, хотят, чтобы в международном обмене товарами (услугами, технологиями и так далее) и разделении труда сохранялась градация, следующая по нисходящей линии с запада на восток.

В такой ситуации находится Россия. В еще худшем положении оказываются Казахстан и его южные соседи. А западные страны? Их явно вполне устраивает сходящая с их порога постепенно вниз градация благополучия. И то, что другой ее конец теряется где-то в глубине Азии. Вышеописанная ситуация свидетельствует о том, что определяющие курс Запада в целом силы очень заинтересованы в том, чтобы основная часть сношений России, а также ее восточных соседей с развитым миром продолжала осуществляться через Балтийско-Черноморский регион.

