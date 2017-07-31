Вылет самолета авиакомпании Scat из Алматы в Турцию задерживается из-за необходимости дополнительного техобслуживания

Алматы. 31 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Рейс авиакомпании Scat Алматы-Бодрум задерживается из-за необходимости дополнительного технического обслуживания самолета, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Вылет рейса №453 по направлению Алматы-Бодрум был запланирован 31 июля в 08.30 местного времени. Во время проведения предполетной подготовки возникла необходимость в дополнительном техническом обслуживании воздушного судна. В связи с этим было принято решение о переносе времени вылета на 13.00 местного времени», — сказали в пресс-службе в понедельник.