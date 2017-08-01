Акции табачных компаний рухнули из-за борьбы американского FDA с никотином

Алматы. 1 августа. КазТАГ — Акции табачных компаний на Нью-Йоркской и Лондонской биржах упали до минимумов за 1-2 года в связи с планами американского регулятора FDA ужесточить требования к содержанию никотина в сигаретах, понизив его до «безопасного» уровня, пишет РБК.

«Акции крупных производителей табака упали до минимальных значений за год и более из-за намерений американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, Food and Drug Administration) сократить содержание никотина в сигаретах до уровня, не вызывающего привыкания», — говорится в сообщении.

Поясняется, что соответствующее заявление регулятор опубликовал на своем сайте 28 июля. В нем отмечается, что употребление табака остается одной из главных причин обратимых заболеваний и смертей в США, а по всему миру табакокурение уносит жизни более 480 тыс. человек в год.

«В этой связи глава FDA Скотт Готтлиб распорядился начать разработку новых документов, регулирующих количество никотина в сигаретах. Подобные полномочия у ведомства появились в 2009 году, однако до сих пор оно предпочитало ими не пользоваться», — отмечается в сообщении.

На фоне новостей от FDA отраслевой индекс производителей табака Dow Jones U.S. Tobacco в минувший понедельник снизился на 2,11% до 904,72 пункта. С пятницы он потерял более 6%.

«Акции табачного гиганта Altria Group, производителя брендов Marlboro и Parliament, на сессии 31 июля опустились в цене на 2,94% до $64,97, это самый низкий ценовой уровень с ноября 2015 года, а с 28 июля они подешевели на 12,2%. Акции компании British American Tobacco, которая выпускает сигареты Camel, Lucky Strike и Newport, в ходе торгов на Лондонской бирже в понедельник упали в цене на 5% до минимума с декабря 2016 года — £4713,5. С пятницы падение их котировок составило 11,43%», — уточняется в информации.

Бумаги другой британской компании, Imperial Brands, производителя сигарет Winston, в понедельник рухнули на 6% — до самого низкого уровня за с августа 2015 года — £3120, а с 28 июля они показали снижение почти на 10%.

Котировки компании Philip Morris потеряли 1,52% на сессии 31 июля, закрыв торги на отметке $116,71. С 28 июля их снижение составило 1,25%.

По мнению аналитиков, производители табака часто попадают под давление со стороны регуляторов, политика которых направлена на сокращение потребления сигарет и других табачных изделий.

«В силу своей репутации табачные компании часто преследуются надзорными органами, а их котировки оказываются под влиянием негативного информационного фона. И акции табачных компаний, и инвесторы уже привыкли к таким ситуациям и быстро приспосабливаются к ним», — считает начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев.

Он напомнил, что, несмотря на повышенное внимание FDA к производителям сигарет, в США действует довольно сильное табачное лобби. В этой связи, даже если решение о введении новых ограничений будет принято, представители рынка вместе с лоббистами в парламенте смогут максимально смягчить режим дискриминационных мер.

Финансовый аналитик УК БКС Ирина Иртегова добавила, что в случае реализации предложения об ограничении уровня никотина в сигаретах в выигрыше окажутся те компании, которые уже развивают сегмент менее вредных для здоровья низконикотиновых продуктов. Кроме того, на некоторых крупных игроков отрасли новые регулятивные требования FDA практически не повлияют.