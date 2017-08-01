Акции табачных компаний рухнули из-за борьбы американского FDA с никотином

Алматы. 1 августа. КазТАГ — Акции табачных компаний на Нью-Йоркской и Лондонской биржах упали до минимумов за 1-2 года в связи с планами американского регулятора FDA ужесточить требования к содержанию никотина в сигаретах, понизив его до «безопасного» уровня, пишет РБК.
«Акции крупных производителей табака упали до минимальных значений за год и более из-за намерений американского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, Food and Drug Administration) сократить содержание никотина в сигаретах до уровня, не вызывающего привыкания», — говорится в сообщении.
Поясняется, что соответствующее заявление регулятор опубликовал на своем сайте 28 июля. В нем отмечается, что употребление табака остается одной из главных причин обратимых заболеваний и смертей в США, а по всему миру табакокурение уносит жизни более 480 тыс. человек в год.
«В этой связи глава FDA Скотт Готтлиб распорядился начать разработку новых документов, регулирующих количество никотина в сигаретах. Подобные полномочия у ведомства появились в 2009 году, однако до сих пор оно предпочитало ими не пользоваться», — отмечается в сообщении.
На фоне новостей от FDA отраслевой индекс производителей табака Dow Jones U.S. Tobacco в минувший понедельник снизился на 2,11% до 904,72 пункта. С пятницы он потерял более 6%.
«Акции табачного гиганта Altria Group, производителя брендов Marlboro и Parliament, на сессии 31 июля опустились в цене на 2,94% до $64,97, это самый низкий ценовой уровень с ноября 2015 года, а с 28 июля они подешевели на 12,2%. Акции компании British American Tobacco, которая выпускает сигареты Camel, Lucky Strike и Newport, в ходе торгов на Лондонской бирже в понедельник упали в цене на 5% до минимума с декабря 2016 года — £4713,5. С пятницы падение их котировок составило 11,43%», — уточняется в информации.
Бумаги другой британской компании, Imperial Brands, производителя сигарет Winston, в понедельник рухнули на 6% — до самого низкого уровня за с августа 2015 года — £3120, а с 28 июля они показали снижение почти на 10%.
Котировки компании Philip Morris потеряли 1,52% на сессии 31 июля, закрыв торги на отметке $116,71. С 28 июля их снижение составило 1,25%.
По мнению аналитиков, производители табака часто попадают под давление со стороны регуляторов, политика которых направлена на сокращение потребления сигарет и других табачных изделий.
«В силу своей репутации табачные компании часто преследуются надзорными органами, а их котировки оказываются под влиянием негативного информационного фона. И акции табачных компаний, и инвесторы уже привыкли к таким ситуациям и быстро приспосабливаются к ним», — считает начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев.
Он напомнил, что, несмотря на повышенное внимание FDA к производителям сигарет, в США действует довольно сильное табачное лобби. В этой связи, даже если решение о введении новых ограничений будет принято, представители рынка вместе с лоббистами в парламенте смогут максимально смягчить режим дискриминационных мер.
Финансовый аналитик УК БКС Ирина Иртегова добавила, что в случае реализации предложения об ограничении уровня никотина в сигаретах в выигрыше окажутся те компании, которые уже развивают сегмент менее вредных для здоровья низконикотиновых продуктов. Кроме того, на некоторых крупных игроков отрасли новые регулятивные требования FDA практически не повлияют.comments powered by HyperComments