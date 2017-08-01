Шахтеры и металлурги «АрселорМиттал Темиртау» потребовали повысить зарплату на 30%

Караганда. 1 августа. КазТАГ — Шахтеры и металлурги АО «АрселорМиттал Темиртау» потребовали повышения зарплаты на 30% с 1 июля, передает корреспондент КазТАГ.

На конференцию трудового коллектива в ДК «Темиртау» пришли свыше 300 делегатов. Председатель профсоюза угольщиков «Жактау» Виктор Щетинин аргументировал, что в компании имеются все основания для повышения зарплаты.

«Так, по выпуску чугуна, стали и основного показателя, от которого компания имеет прибыль, за 2016 год есть наилучшие показатели начиная с 2007 года. И самая большая прибыль у компании была в 2016 году», — сказал В.Щетинин во вторник.

Однако, по его словам, работодатель не хочет повышать зарплату и не идет ни на какие переговоры. Так, в компании утверждают, что если повысят зарплату, то сразу же в регионе вырастут цены на товары первой необходимости.

«Но они и так растут! Поэтому мы требуем по достоинству на 30% и не меньше увеличить зарплату металлургам и шахтерам», — подчеркнул В.Щетинин.

Сейчас металлурги на комбинате получают в среднем Т170 тыс.

На конференции присутствовал исполнительный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин. С трибуны он пообещал присутствующим быть крайне объективным и акцент в своем выступлении сделал на проблемах металлургического комбината.

«И цены на металл скачут, и кредиты платить надо, новое оборудование купили», — сказал В.Басин.

Его монолог прервал голос из зала: «Мы сейчас заплачем!». «Если вы не выполните наши условия, то мы будем вынуждены устроить забастовку. Мы уже устали терпеть», — потребовали рабочие.