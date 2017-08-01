Несколько членов ОПГ погибли в результате перестрелки в московском областном суде

Алматы. 1 августа. КазТАГ — В Мособлсуде завязалась перестрелка в день заседания по делу «банды ГТА», сообщают российские СМИ.

По разным данным, погибли трое или четверо обвиняемых. Среди раненых 3 человека, двое из них госпитализированы.

«При этом жизнь сотрудников суда вне опасности, рассказала пресс-секретарь суда Наталья Осипова. Эвакуация продлилась около часа, после чего все посетители и служащие были возвращены в суд», — пишет РБК.

По информации СМИ, один из обвиняемых попытался напасть на конвой в лифте.

Адвокат Софья Рубасская, ссылаясь на очевидцев, рассказала агентствам, что была «ранена женщина-пристав» и «еще один человек». Она заявила, что было слышно не менее 20 выстрелов. По ее словам, открывшие стрельбу люди забрали оружие у одного из конвоиров.

Во вторник, 1 августа, в Мособлсуде состоялось заседание по делу «банды ГТА», на котором все обвиняемые частично признали вину.

«Банда ГТА» совершила серию нападений на автомашины в Подмосковье, расстреливая водителей и пассажиров, ее жертвами стали 17 человек.