Еще один «золотой человек» найден в долине Берель на Алтае

Алматы. 1 августа. КазТАГ — В Восточно-Казахстанской области найден еще один «золотой человек», сообщил руководитель центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы.

«В долине Берель на Алтае обнаружен еще один «золотой человек». Экспедицией во главе с профессором Зейноллой Самашевым в ходе археологических раскопок в долине Берель найден очередной ценнейший свидетель из глубины древних веков на нашей земле», — написал Б.Абдыгалиулы на своей странице Facebook во вторник.