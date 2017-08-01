Еще один «золотой человек» найден в долине Берель на Алтае

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Алматы. 1 августа. КазТАГ — В Восточно-Казахстанской области найден еще один «золотой человек», сообщил руководитель центра «Сакральный Казахстан» Берик Абдыгалиулы.
«В долине Берель на Алтае обнаружен еще один «золотой человек». Экспедицией во главе с профессором Зейноллой Самашевым в ходе археологических раскопок в долине Берель найден очередной ценнейший свидетель из глубины древних веков на нашей земле», — написал Б.Абдыгалиулы на своей странице Facebook во вторник.
Как поясняется, он стал свидетелем этой «сенсационной новости» «будучи в деловой командировке в рамках программы «Сакральный Казахстан» по Восточно-Казахстанской области».
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