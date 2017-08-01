Среднегодовая температура на Земле к концу века может вырасти на 2 градуса

Алматы. 1 августа. КазТАГ — Температура на Земле к концу нынешнего века вырастет на 2°С, считают авторы исследований, опубликованных в последнем номере журнала Nature Climate Change.

«Согласно одному из них, существует 95-процентная вероятность того, что потепление на Земле превысит уровень в два градуса Цельсия, и однопроцентная вероятность, что оно будет ниже 1,5 градуса Цельсия», — говорится в сообщении ТАСС.

«Вероятнее всего, пределы повышения температуры составят от 2 до 4,9 градусов Цельсия, и мы прогнозируем в среднем 3,2 градуса Цельсия», — отметил автор одного из исследований Адриан Рафтери. По его мнению, для того чтобы ограничить масштабы глобального потепления, необходимо «гораздо эффективнее, чем в недавнем прошлом, добиваться резкого снижения масштабов выброса углекислого газа в атмосферу».

Авторы второго исследования оценивают последствия выброса углекислого газа в результате сжигания ископаемых видов топлива — нефти, газа и угля — и приходят к выводу, что даже в том случае, если человечество полностью откажется от этих видов топлива, то средняя температура на Земле к 2100 году вырастет на 2°С. Если же нынешние масштабы выбросов углекислого газа в атмосферу сохранятся на протяжении ближайших 15 лет, то средняя температура на планете к концу века поднимется на 3°С.

«Даже при отказе от ископаемых видов топлива на Земле будет продолжаться процесс потепления», — предупредил автор этого исследования Торстен Мауритсен.

Комментируя результаты этих исследований, американский эколог Билл Маккиббен заявил в интервью телекомпании CNN, что «человечество уже очень далеко продвинулось по опасному пути к глобальному потеплению климата, и политика, направленная на противодействие этой тенденции, была поразительно недостаточной, особенно в США».