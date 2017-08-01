Инфляция в Казахстане в июле составила 0,1%, с начала года — 3,8%

Астана. 1 августа. КазТАГ – Инфляция в Казахстане в июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,1%, по сравнению с соответствующим месяцем 2016 года — 7,1%, с декабря прошлого года — 3,8%, а за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 7,6%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, в прошлом месяце цены на продовольственные товары понизились на 0,5%, на непродовольственные товары – повысились на 0,4%, платные услуги для населения подорожали на 0,5%. С начала года, по состоянию на 1 августа, цены на продовольственные товары выросли на 4,6%, на непродовольственные товары — на 3,5%, платные услуги подорожали на 3,3%.

С начала года повышение цен отмечено на картофель — на 47,4%, баранину — на 11,5%, говядину — на 10%, свежие овощи — на 9,1%, свежие фрукты, консервированное молоко — на 7%, конину — на 6,2%, сливочное масло — на 5,8%, сычужный сыр — на 5,3%, кондитерские изделия — на 4,9%. Понижение цен зафиксировано на огурцы — на 69,3%, помидоры — на 45%, яйца — на 29,2%, гречневую крупу — на 16,4%, подсолнечное масло — на 9,7%, сладкий перец — на 6,3%.

Прирост цен на автомобили, стеклянные и керамические изделия составил 5,3%, текстильные изделия — 3,8%, газеты, книги и канцелярские товары — 3,6%, бытовые приборы — 3,2%, товары личного пользования — 3,1%, фармацевтическую продукцию, строительные материалы — 3%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 7,7%, дизельное топливо — на 7,4%, бензин — на 5,1%.

Цены на услуги санаториев выросли на 9,4%, правовые услуги подорожали на 7%, страхование личных транспортных средств — на 6,8%, услуги здравоохранения, путевки на экскурсии и отдых — на 4,9%, в области отдыха, развлечений и культуры — на 2,8%, общественного питания — на 2,6%.

«Проезд внутригородским автобусом подорожал на 4,2%, междугородним автобусом — на 4,4%, воздушным пассажирским транспортом — на 16,9%, а железнодорожным — подешевел на 0,3%», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию выросли на 9,6%, центральное отопление — на 7,3%, холодную воду — на 5,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 4,8%, горячую воду, электроэнергию — на 3,8%, содержание жилья — на 3,5%.