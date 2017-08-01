Стипендии «Болашак» присуждены 171 казахстанцу

Астана. 1 августа. КазТАГ – В Астане прошло заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой, сообщила пресс-служба президента РК.

«Решением комиссии стипендии присуждены 171 претенденту, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировку в ведущие научные центры мира», — говорится в сообщении на сайте Акорды во вторник.

Как отмечается, на заседании была подчеркнута роль «президентской стипендии «Болашак» в улучшении качества человеческого капитала» и необходимость усиления работы по подготовке кадров и использованию потенциала выпускников программы «как передового звена в системе образования».

Госсекретарь дала ряд поручений для дальнейшему совершенствования и повышения эффективности механизмов реализации программы.