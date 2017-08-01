Талдыкорган. 1 августа. КазТАГ — В Алматинской области осудили члена запрещенной организации «Таблиги Джамаат», сообщил корреспондент КазТАГ.

«Сегодня Текелийский городской суд Алматинской области приговорил к 2,5 годам лишения свободы местного жителя — активного члена запрещенной в Казахстане международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», — сказал прокурор Текелийской городской прокуратуры Дархан Мукангалиев во вторник.

Подсудимому предъявлено обвинение по ч.1 и 2 ст.405 УК РК (организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете).

«И.Райымжан признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев», — огласил приговор судья Текелийского городского суда Ауесбек Омаров.

Согласно материалам дела, 25-летний И.Райымжан прошел специальную подготовку в зарубежном учебном центре «Таблиги Джамаат». После прохождения курсов он познакомился с другими членами экстремистской организации и стал участвовать в ее деятельности. После возвращение домой подсудимый «способствовал количественному росту членов данного запрещенного объединения на территории Казахстана».

Как напомнили в суде, с 26 февраля 2013 года решением Сарыаркинского районного суда Астаны деятельность религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат» на территории Казахстана запрещена.