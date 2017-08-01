Казахстан и Беларусь делят 3-е место конкурса «Ключи от неба» на армейских играх в РФ

Алматы. 1 августа. КазТАГ — Казахстан и Беларусь делят 3-е место после первых двух дней конкурса «Ключи от неба», проходящего в рамках Армейских международных игр в Астраханской области, сообщает ТАСС.

«По итогам двух дней первого этапа конкурса лидируют российские военнослужащие, второе место занимает Китай, третье место делят Казахстан и Беларусь. В финале соревнований расчеты С-300 проведут боевые стрельбы по аэродинамическим и баллистическим целям», — сказал журналистам главный судья конкурса генерал-майор Сергей Бабаков.

При этом китайская команда участвует в конкурсе со своей техникой, отметил судья.

Конкурс «Ключи от неба» проходит во 2-й раз на полигоне Ашулук в Астраханской области. Боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 показывают умение вести борьбу с воздушными целями, совершать внезапные марши при смене позиций. В соревновании принимают участие боевые расчеты из России, Китая, Казахстана и Беларуси.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах РФ, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.