Финансовое мошенничество в Интернете: береги персональные данные, не выдавай пароли

Экономика 151 0
Ерлан Смайлов, исполнительный директор «Казфинтех», о том, что безопасность в Сети принципиально не отличается от безопасности в обычной жизни

comments powered by HyperComments

Похожие материалы:

  1. Мошенничество Матаевых не доказано
  2. Казахстан ждет от РФ данные для разработки ТЭО модернизации наземной инфраструктуры на Байконуре
  3. В Алматы 3 сотрудницы страховой компании Amanat Insurance осуждены за мошенничество

Новости партнеров

Загрузка...