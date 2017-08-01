Финансовое мошенничество в Интернете: береги персональные данные, не выдавай пароли 01.08.2017 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 151 0 Ерлан Смайлов, исполнительный директор «Казфинтех», о том, что безопасность в Сети принципиально не отличается от безопасности в обычной жизни comments powered by HyperComments Похожие материалы: Мошенничество Матаевых не доказано Казахстан ждет от РФ данные для разработки ТЭО модернизации наземной инфраструктуры на Байконуре В Алматы 3 сотрудницы страховой компании Amanat Insurance осуждены за мошенничество