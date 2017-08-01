Одностороннее движение введут с сентября по улицам Шевченко и Курмангазы в Алматы

Алматы. 1 августа. КазТАГ – В Алматы в сентябре будет введено одностороннее движение по улицам Шевченко и Кургмангазы, сообщила пресс-служба акимата города.

«В Алматы в рамках комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца будет введено одностороннее движение транспортных средств на улицах Шевченко и Курмангазы», — говорится в сообщении во вторник.

Так, по ул. Шевченко на участке от пр. Достык до ул. Жарокова после завершения среднего ремонта с демонтажем трамвайных рельсов будет одностороннее движение в западном направлении, с обустройством с южной стороны двусторонней велодорожки от ул. Кунаева до ул. Жарокова. По ул. Курмангазы на участке от ул. Муканова до пр. Достык после завершения ремонта будет введено одностороннее движение в восточном направлении.

При этом уточняется, что одностороннее движение по этим улицам будет введено в сентябре.

Также отмечается, что автобусный маршрут №112 в восточном направлении будет проходить от ул. Жарокова по пр. Абая и ул. Муканова с выходом на ул. Курмангазы.