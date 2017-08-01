Одностороннее движение введут с сентября по улицам Шевченко и Курмангазы в Алматы

Алматы. 1 августа. КазТАГ – В Алматы в сентябре будет введено одностороннее движение по улицам Шевченко и Кургмангазы, сообщила пресс-служба акимата города.
«В Алматы в рамках комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца будет введено одностороннее движение транспортных средств на улицах Шевченко и Курмангазы», — говорится в сообщении во вторник.
Так, по ул. Шевченко на участке от пр. Достык до ул. Жарокова после завершения среднего ремонта с демонтажем трамвайных рельсов будет одностороннее движение в западном направлении, с обустройством с южной стороны двусторонней велодорожки от ул. Кунаева до ул. Жарокова. По ул. Курмангазы на участке от ул. Муканова до пр. Достык после завершения ремонта будет введено одностороннее движение в восточном направлении.
При этом уточняется, что одностороннее движение по этим улицам будет введено в сентябре.
Также отмечается, что автобусный маршрут №112 в восточном направлении будет проходить от ул. Жарокова по пр. Абая и ул. Муканова с выходом на ул. Курмангазы.
Кроме того, в акимате отметили, что с 1 августа в Алматы возобновлено курсирование автобусов по маршруту №44. Ранее перевозчик отказался от этого маршрута в связи с низким пассажиропотоком. Однако в связи с необходимостью для населения Наурызбайского района было принято решение его вернуть.comments powered by HyperComments