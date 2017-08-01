Прохладным и дождливым прогнозируют август казахстанские синоптики

Алматы. 1 августа. КазТАГ – Погода в Казахстане в августе будет неустойчивой, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием активного циклона практически на всей территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: дожди, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с», — говорится в консультативном прогнозе, распространенном во вторник.

Однако начало месяца ожидается теплым и сухим.

«В середине первой декады почти вся территория Казахстана окажется под влиянием антициклона с европейской территории России. По мере перемещения антициклона с запада на восток страны, в конце декады ясная погода без осадков с повышением температуры воздуха», — сообщают синоптики.

Так, в северной половине РК воздух будет прогреваться днем до +25+30°C, в южной – до +30+35°C.

Однако во второй-третьей декадах месяца продолжительные прохладные с дождями дни будут сменяться кратковременными повышениями температуры воздуха.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатической нормы на всей территории РК.

Что касается осадков, засушливым август будет на западе Казахстана и в отдельных районах Кызылординской области. На остальной территории страны количество осадков ожидается около и больше нормы.