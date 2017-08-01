Алматы. 1 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . Спецполосы для общественного транспорта появятся на улицах Алтынсарина и Кабдолова в Алматы, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Максут Исахов.

«Полосы для автобусов появятся на улице Алтынсарина и улице Кабдоллова в районе автовокзала «Сайран», их протяженность составит 7,1 км. Они свяжут уже имеющиеся выделенные полосы на улице Толе би и проспектах Райымбека и Абая», — сказал М.Исахов на брифинге во вторник.

Напомним, первые спецполосы для общественного транспорта появились в Алматы в июне 2015 года.