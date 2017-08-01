Зарплата врачей в Казахстане будет зависеть от количества «лайков»

Астана. 1 августа. КазТАГ — Арсен Аскаров . Размер зарплаты врачей в Казахстане будет зависеть от количества полученных «лайков», сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

«Мы хотим сделать такую систему, чтобы пациент мог посмотреть рейтинг, отзывы в информационной системе фонда обязательного медицинского страхования и выбрать врача исходя из того, какая у него востребованность», — сказал Е. Биртанов в кулуарах заседания правительства во вторник.

«В будущем году все будут оценивать онлайн, «лайкать», и эти звездочки потом будут видны. И здесь опять же право – ты можешь подождать несколько дней (визит – КазТАГ) к хорошему врачу или можешь пойти сразу к тому, кто менее известен, но также практикует. И затем фонд уже вопрос оплаты будет решать, когда ему врач предъявляет счет: «Я 100 консультаций сделал за месяц, оплатите», — пояснил министр.