Air Astana приобретет 5 авиалайнеров Embraer

Алматы. 2 августа. КазТАГ — Авиакомпания Air Astana подписала договор на приобретение пяти авиалайнеров Embraer E190-E2 в долгосрочный лизинг у компании AerCap, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Приобретаемые Е2 придут на смену нашим Е190, которые успешно выполняют полеты в Казахстане с 2011 года. Именно Embraer-Е190 открыли для нас возможность осуществления полетов на юг России, Кавказ, в Центральную Азию, а также по ряду внутренних направлений», — приводятся слова президента Air Astana Питера Фостера в пресс-релизе, распространенном в среду.

«Ввиду роста конкуренции на внутренних и международных направлениях мы ожидаем, что Е2 обеспечит 15%-ную экономию на каждое пассажирское место, что позволит нам увеличить провозную емкость и долю своего присутствия на рынке и закрепить статус регионального лидера по авиаперевозкам», — пояснил он.