Журнал Newsweek опубликовал статью Артуро Дж.Муньоса под названием «While Americans Fight the Taliban, Putin Is Making Headway in Afghanistan» — «В то время как американцы воюют с талибами, Путин закрепляется в Афганистане».

В ней говорится так: «Когда Советский Союз вывел свои войска из Афганистана в 1989 году, его поражение казалось полным и необратимым. Большинство афганцев решительно отвергало попытки навязать коммунистическое правление силой.

Афганский офицер-коммунист, который воевал вместе с русскими, сказал мне, что он и его сторонники проиграли по той причине, что им не удалось преодолеть свой имидж неверных атеистов.

Однако сегодня Россия стремится по-новому преподнести свой образ, прибегая при этом к эксплуатированию афганского разочарования удручающими результатами интервенции США и их союзников в эту страну после событий 9 сентября 2001 года.

Это российское развертывание так называемой «мягкой силы», похоже, начинает приносить такую отдачу, какую вряд ли можно было ожидать в ту пору, когда Советская Армия покидала Афганистан после девяти лет войны.

Русские наращивают политическую, экономическую и пропагандистскую деятельность с целью улучшения собственного имиджа и восстановления своего влияния на фоне повальной коррупции, которая препятствует прогрессу в Афганистане.

Несмотря на успехи, достигнутые в некоторых областях, широкие массы безработных афганцев утратили надежду и эмигрируют из страны в беспрецедентно большом количестве. Афганские солдаты воюют доблестно, но все-таки наблюдается рост террористических атак, и поддерживаемое американцами афганское правительство, похоже, не в состоянии обеспечивать безопасность на всей территории страны. Основная часть воинского контингента США и НАТО покинула страну, усугубляя страхи афганцев относительно того, что Запад опять оставит их одних.

Россия расширила штат своего посольства в Кабуле и в 2016 году подписала с Афганистаном соглашение по безопасности, передав, по сообщениям, афганской стороне 10 тысяч автоматов Калашникова и миллионы патронов.

Что же касается сотрудничества в экономической сфере, специальный представитель президента Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов обещал поддержать жилищный сектор Афганистана в ходе своей февральской встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Российское посольство потратило $20 миллионов на восстановление заброшенного Центра советской дружбы.

Россия, преисполненная решимости сформировать позитивный имидж среди мусульман, во всеуслышание объявила об оказании помощи талибам в целях поддержания их боевых действий против Исламского Государства и продвижения мирных переговоров.

Генерал Джон Николсон, командующий силами США в Афганистане, и другие американские официальные лица рассматривают эту ситуацию иначе. Они обвиняют Россию в том, что она помогает талибам дестабилизировать Афганистан и подрывать интересы США.

Однако России считает, что дуальная стратегия поддержки правительства и повстанцев позволяет ей приспособиться к ситуации, каким бы ни был дальнейший расклад и кто бы ни оказался победителем.

По словам одного афганского бывалого бизнесмена, на фоне все более широкого вовлечения россиян в работу коммерческих предприятий в Кабуле, а также в другие виды деятельности американцы смотрятся отнюдь не выигрышно.

За американцами закрепилась определенная репутация в силу того, что они отгородились от местного населения стенами, не рискуя свободно разгуливать среди афганцев из страха перед террористической угрозой, тогда как русские, как сообщается, спокойно ходят по улицам, берут такси и посещают афганских партнеров и друзей в их домах без сопровождения сил безопасности.

По-видимому, тема американских страхов перед афганцами укореняется. Некоторые афганские старейшины, с которыми я беседовал в контексте исследования борьбы с повстанцами, спонтанным образом говорили мне о том, что «русские были более храбрыми, чем вы [американцы]». Когда я задал связанный с таким утверждением вопрос старому командиру моджахедов, который проводил ожесточенные бои против русских, он поразмыслил немного и ответил, что те вели себя не храбрее, а беспощаднее, стирая с лица земли целые повстанческие деревни».

