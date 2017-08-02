Moody’s изменило прогноз инвестиционного и кредитного потенциала Астаны на «позитивный»

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Астана. 2 августа. КазТАГ — Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз инвестиционного и кредитного потенциала Астаны на «позитивный», сообщила пресс-служба акимата столицы.
Как отмечается, Астана вошла в международный рейтинг повышения кредитоспособности. Эксперты подтвердили рейтинг Астаны на уровне Ваа3 по результатам анализа показателей текущего баланса и экономического развития города.
«По данным агентства, на изменение уровня кредитоспособности казахстанской столицы повлияли: «высокие показатели исполнения текущего бюджета, умеренная долговая нагрузка и невысокие риски рефинансирования, значительные объемы правительственного финансирования в развитие местной инфраструктуры, динамично развивающаяся экономика города», — говорится в распространенном в среду сообщении.
Также отмечено снижение системного давления, которое нашло отражение в изменении прогноза по рейтингу государственных облигаций Казахстана на «стабильный».
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