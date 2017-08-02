Слабые места казахстанской модели обязательного медстрахования указали эксперты

Алматы. 2 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . Страховая медицина не является реформой, которая приведет к позитивным изменениям, считает директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев.

«Введение страховой медицины не является реформой системы здравоохранения, население не получит позитивных аспектов, которые оправдали бы взимание страховых выплат», — сказал Р. Ошакбаев на заседании круглого стола «Что не так с экономической моделью ОСМС» в среду.

По его словам, в финансовой модели Фонда социального медстрахования (ФСМС) упор делается на сбор доходов, а не на расходы на собственно здравоохранение. К тому же она не является классической актуарной моделью, принятой в страховании.

«Актуарные расчеты применяются в реальном страховании и учитывают вероятности наступления страхового случая при расчете тарифных ставок страхования. Финансовая же модель ФСМС — это достаточно несложная модель, представляющая собой обычный прогноз доходов и расходов по аналогии с бюджетным прогнозированием и планированием», — считает Р. Ошакбаев.

Также он отметил, что даже при страховой медицине расходы населения на поддержание собственного здоровья вряд ли снизятся.

«Сейчас 35% расходов на здравоохранение лежит на плечах населения. Предлагаемые пакеты не будут окупать такие услуги, как стоматология и покупка лекарств. Например, по нашим расчетам, сейчас сельское население тратит порядка 10 тыс. тенге в месяц на медицину, при страховании сельчане будут платить еще порядка 17 тыс. тенге в год в качестве страховых взносов», — считает Р. Ошакбаев.

Кроме того, по его мнению, снизится охват населения услугами, которые предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).

«Что будет делать врач, когда к нему придет самозанятый, не имеющий страховки? Он будет оформлять его помощь только как экстренную», – обратил внимание экономист.

«Мне непонятно, куда мы торопимся с введением страховой медицины, когда у нас не соблюдены ряд условий, при которых она может быть успешной. Первый опыт страховой медицины провалился, второй — это моя убежденность — тоже провалится. Третьего шанса не будет, идея страховой медицины, которая нам нужна, будет полностью дискредитирована. Мы сейчас обратили на эти проблемы внимание общественности, есть шанс процесс приостановить, а модель подвергнуть ревизии и доработать», — резюмировал Р. Ошакбаев.

В свою очередь директор алматинской палаты предпринимателей Юрий Тлеумуратов обратил внимание, что не принят ряд подзаконных актов, в частности, не утверждены правила взимания страховых взносов, а фактически месяц взносы уже отчисляются.