В Жамбылской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся незаконной вырубкой и продажей саксаула в Алматы

Алматы. 2 августа. КазТАГ – В Жамбылской области задержаны члены организованной преступной группы, занимавшейся незаконной вырубкой и реализацией саксаула, сообщает пресс-служба областного ДВД.

«31 июля около 05.00 при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на территории гор Алматы, Алматинской и Жамбылской областей специально созданными следственно-оперативными группами из числа сотрудников следственного управления, управления по борьбе с организованной преступностью и оперативно-криминалистического управления одновременно были проведены задержания всех фигурантов уголовного дела», — говорится в сообщении ДВД, распространенном в среду.

Сообщается, что при проведении 11-ти обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемых было обнаружено и изъято более 40 тонн саксаула, а также пилорамы, напольные весы, 400 коробок с саксаулом, приготовленных для реализации. Кроме того, в одном из домов были обнаружены и изъяты 1 гладкоствольное, двуствольное ружье 12 калибра, 6 отделенных стволов ружья, спусковой механизм ружья, 17 охотничьих патронов 12 калибра, 8 патронов от автомата «Калашникова», калибра 5,45мм, дробильный аппарат для измельчения руды, гладкоствольное охотничье ружье.

По данным ведомства, еще весной в управление по борьбе с организованной преступностью ДВД Жамбылской области поступили сведения о том, что 56-летний уроженец Мойынкумского района совместно со своим сыном организовал группировку, которая в предпесковой зоне района занималась незаконной вырубкой саксаула, занесенного в Красную книгу РК, с последующей его реализацией в больших объемах в Алматы. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР 25 марта, было возбуждено уголовное дело по ст.340 ч.4 (незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в составе преступной группы) УК РК, по которому и был проведен комплекс негласных следственных действий и установлена схема преступной деятельности, ее организатор и пособники.

По всем обнаруженным и изъятым предметам назначены криминалистические экспертизы, саксаул помещен на временное хранение в отдел природоохранной службы Мойынкумского района.

«Все вышеуказанные лица признаны в качестве подозреваемых и до получения заключений по назначенным экспертизам отпущены под обязательство явки. Ведется досудебное расследование», — указано в информации.