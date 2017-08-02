Спад жары прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в ближайшие три дня

Астана. 2 августа. КазТАГ – Спад жары ожидается на большей части Казахстана 3-5 августа, сообщает РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни на территорию Казахстана будет поступать влажный и прохладный воздух с Финского залива, что принесет спад жары для большей части республики. Также местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град и шквалистый ветер», — говорится в прогнозе синоптиков, распространенном в среду.