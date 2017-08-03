Алматы. 3 августа. КазТАГ — Без горячей воды 3-4 августа останутся некоторые районы Алматы, сообщила пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети».

«С 9 часов 3 августа до 17 часов 4 августа будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Шагабутдинова – Макатаева – Досмухамедова — Богенбай батыра», — говорится в сообщении в четверг.

Также с 9 до 19 часов 3 августа ограничена подача горячей воды в квадрате улиц Масанчи — Шевченко — Карасай батыра – Муратбаева, с 9 часов 3 августа до 16 часов 4 августа ограничена подача горячей воды в границах улиц Абдуллиных — Жибек Жолы -Бузурбаева – Гоголя.

Кроме того, с 11 часов 3 августа до 17 часов 7 августа ограничено горячее водоснабжение в границах улиц Шевченко – Сейфуллина – Абая – Шагабутдинова.