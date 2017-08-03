О методике расчета среднемесячной заработной платы рассказал глава комитета по статистике РК

Астана. 3 августа. КазТАГ – Арсен Аскаров. О методике расчета среднемесячной заработной платы в Казахстане рассказал председатель комитета по статистике министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов.
«Сегодня заработная плата считается очень просто. Берутся отчеты крупных и средних предприятий сплошным методом. Более 50 тыс. предприятий, которые отчитываются по численности работников и фонду заработной платы. Затем фонд оплаты берется и делится на среднюю численность работников, в итоге мы получаем среднемесячную заработную палату. Такие же данные есть у нас по малому бизнесу – цифры немного ниже, чем по крупным и средним предприятиям», — сказал Н.Айдапкелов в ходе пресс-конференции в четверг.
По его словам, в статистике по зарплатам никакого «обмана нет», так как в ней учитываются все данные, без исключения.
«Естественно, будет у кого-то выше (заработная плата – КазТАГ), у кого-то – ниже, но в среднем она 143 тыс. тенге. Поэтому тут никакого, как у нас некоторые эксперты говорят, обмана нет. В то же время, когда мы считаем среднемесячную заработную плату, то в фонд оплаты труда входят также премии, отпускные и так далее, поэтому такая цифра выходит», — пояснил Н.Айдапкелов.comments powered by HyperComments