Близ Атырау ведут раскопки городища Золотой Орды XIV в.

Атырау. 3 августа. КазТАГ – Раскопки городища Золотой Орды XIV века ведутся близ Атырау в рамках программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»), сообщили в региональной службе коммуникаций Атырауской области.

«В рамках реализации программы «Рухани Жаңғыру» историко-краеведческий музей Атырауской области с 17 июля начал проводить археологические раскопки на месте средневекового городища Золотой Орды XIV века Актобе-Лаэти, расположенного на северо-востоке в 6 километрах от Атырау», — сообщили в службе коммуникаций.

Как отметил посетивший место раскопок заместитель акима Атырауской области Алибек Наутиев, «городище XIV века, найденное неподалеку от областного центра, дает нам заглянуть в новые витки истории, получить ответы на многие вопросы».

«Глава государства в своей статье («Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» – КазТАГ) отметил важность для народа Казахстана сакральных мест, ознакомление с которыми дает молодому поколению возможность окунуться в истоки становления казахской нации», — сказал А.Наутиев.

Площадь городища составляет около 16 тыс. кв. м. Здесь относительно хорошо сохранилась планировка усадеб, стены которых отчетливо просматриваются на поверхности.

Отмечается, что городище было оснащено хорошо развитой системой водоснабжения, посредством которой орошались бахчевые поля. Культурный слой состоит из леса с обильным включением костей животных, рыб, фрагментов керамики, что свидетельствует о занятиях жителей города скотоводством и ловлей рыбы. На месте раскопок были найдены литейные формы, керамические сосуды, бусы, перстни, браслеты из пастового стекла, отходы ювелирного производства. Помимо этого, археологи находили медные и серебряные монеты из разных городов Золотой Орды.

Напомним, ранее сообщалось об открытии координационного центра для реализации программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» в Атырауской области. Проектный офис центра занимается разработкой таких направлений программы, как «Туған жер», «Сакральная география» и «100 новых лиц». В состав центра вошли представители государственных органов, сфер культуры и образования.