Оштрафованный за нарушение миграционных норм РК нигерийский футболист намерен остаться жить в Казахстане

Усть-Каменогорск. 3 августа. КазТАГ – В Усть-Каменогорске бывший футболист ФК «Восток» из Нигерии оштрафован на 15 МРП за нарушение миграционного законодательства РК, сообщает корреспондент агентства.

«Суд постановил оштрафовать 28-летнего бывшего легионера ФК «Восток» из Нигерии. Он проживал в Усть-Каменогорске без регистрации, поэтому был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства РК в области миграции населения», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам дела, футболист из Нигерии поселился в Усть-Каменогорске еще летом 2015 года. Он заключил контракт с футбольным клубом «Восток», который позже был закрыт. Мужчина получил регистрацию в миграционной полиции на год.

«По истечении срока пребывания в Республике Казахстан мужчина не выехал за пределы страны и продолжал находиться в Усть-Каменогорске, за продлением срока пребывания в Казахстане в установленном законом порядке не обращался», — пояснили в пресс-службе суда.

В связи с этим суд постановил признать гражданина Нигерии виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.517 КоАП РК и подвергнуть его административному взысканию в виде штрафа в размере 15 МРП (Т34 035).

Между тем иностранец готов заплатить штраф и остаться в Казахстане. В данный момент он занимается продлением пребывания в Усть-Каменогорске.

1 МРП = Т2269