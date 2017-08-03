Алматы. 3 августа. КазТАГ – Россия проведет комплексную проверку аэропортов и состояния воздушных судов Байконура, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Как стало известно «Ъ», правительство поручило ряду федеральных ведомств и госкорпорации «Роскосмос» провести комплексную проверку аэропортов Байконура. В Белом доме потребовали отчет о состоянии воздушных судов и аэродромного оборудования, а также информацию о тарифной политике авиакомпаний и качеству обслуживания пассажиров», — говорится в публикации в четверг.

Как уточняется, о том, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поручил минтрансу, Росавиации и «Роскосмосу» провести комплексную проверку аэропортов Байконура, газете сообщил источник в аппарате правительства и подтвердили собеседники в ракетно-космической отрасли. По их словам, мероприятия коснутся двух аэропортов – Крайнего и Юбилейного, а также авиакомпаний, доставляющих туда пассажиров. Особое внимание предлагается уделить «техническому состоянию воздушных судов и аэродромного оборудования, тарифной политике авиакомпаний и качеству обслуживания пассажиров», говорится в поручении.

Между тем в «Роскосмосе» и Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) «Ъ» сообщили, что не получали документ из правительства, в Росавиации от комментариев отказались. В минтрансе, в свою очередь, сказали, что с поручением ознакомились и выполнят его «в установленном порядке».

Как сообщается, проверка будет вестись в течение месяца, после чего ее результаты будут рассмотрены на совещании у вице-премьера РФ.

Что касается поводов для проверки, то, как отмечает газета, их было несколько. Так, источник издания, знакомый с ситуацией, сообщил, что существующая аэродромная инфраструктура проектировалась с учетом специфики закрытого города для военных, а не для обычного пассажиропотока, поэтому местные аэропорты по-прежнему работают в соответствии с регламентом, что при условиях «активного турпотока» на космодром «создает неудобства». Проверка нужна, чтобы местные аэропорты могли считаться «полноценными». Или же она могла быть также инициирована из-за высокой стоимости билетов на чартерные рейсы, которые продают посредники.

«По сведениям «Ъ», в коллегии военно-промышленной комиссии, возглавляемой вице-премьером Рогозиным, считают, что ЦЭНКИ не дал Росавиации провести самостоятельную проверку технического состояния аэропортов Байконура, буквально заблокировав ее работу на объектах. Эта позиция вызвала непонимание федеральных чиновников» — отмечается в публикации.

Аэропорт Крайний в Кызылординской области Казахстана обслуживает космодром «Байконур» и расположен в 15 км от одноименного города. Россия арендовала его у Казахстана в составе комплекса «Байконур» до 2050 года. В апреле 2015 года началась реконструкция аэродрома. За время реконструкции стоимостью 1,2 млрд рублей была увеличена прочность взлетно-посадочной полосы длиной 3,1 тыс. м, что позволило аэропорту принимать практически все типы воздушных судов. Также был реконструирован терминал. В феврале 2016 года в аэропорту официально возобновились регулярные рейсы. Однако в аэропорт Крайний можно прилететь только в светлое время суток, так как на комплексе до сих пор отсутствует специальное световое оборудование.